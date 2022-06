Pallanuoto, Setterosa che impresa: Ungheria ko e primato nel mirino

BUDAPEST (Ungheria) - Splendida vittoria per il Setterosa, che dopo il pareggio con il Canada, si impone contro le padrone di casa dell'Ungheria per 10-9 e agguanta in vetta le nordamericane, che restano comunque avanti per differenza reti dopo il clamoroso 22-2 rifilato alla Colombia, vera squadra materasso del Gruppo A, che ne aveva presi addirittura 35 al debutto contro le magiare. Ora per le ragazze del ct Silipo si apre la prospettiva del primo posto nel girone: l'ultimo turno, in programma venerdì, vedrà infatti l'Italia opposta alle sudamericane e lo scontro diretto tra Ungheria e Canada: servirà una goleada per non dover dipendere dal risultato dell'altro match. Il primato consentirebbe al Setterosa di saltare il primo turno dei playoff e di volare direttamente ai quarti di finale.