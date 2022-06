Mondiali di nuoto, l'Italia vince l'oro nella staffetta 4x100 mista maschile

BUDAPEST (Ungheria) - Settima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto in Ungheria: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi vincono infatti la staffetta 4x100 misti disputata nella piscina della Duna Arena. Gli azzurri hanno fatto segnare anche il nuovo record europeo, con il tempo di 3:27.51, precedendo di 28 centesimi gli Stati Uniti e di oltre tre secondi i britannici. L'oro della staffetta, ultima gara maschile del programma, è la decima medaglia dell'Italia in questa edizione dei Mondiali.