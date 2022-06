Gli azzurri in gara lunedì 27 giugno

Undicesima giornata sabato 25 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Attesa per le 5 km di fondo con Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci; nel pomeriggio torna in acqua il Settebello per gli ottavi di finale contro l'Australia. In gara anche nei tuffi Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci nelle eliminatorie dai 3 metri e Sarah Jodoin di Maria nella finale dalla piattaforma. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv.