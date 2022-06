Gli azzurri in gara mercoledì 29 giugno

Tredicesima giornata mercoledì 29 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Tante le attese azzurre: al mattino le 10 km di fondo con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza; dal tardo pomeriggio il sincro mixed dei tuffi con Matteo Santoro e Chiara Pellacani e la pallanuoto con in Settebello che nei quarti di finale affronta i padroni di casa dell'Ungheria. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv.