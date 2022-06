Male l'Italia nella 10 km donne: l'oro a Van Rouwendaal

Le parole delle azzurre

"Ho pagato la mia inesperienza a livello mondiale facendo un paio di errori - ammette Gabbrielleschi a Rai Sport - Nell'ultimo giro sono rimasta imbottigliata in mezzo al gruppo e dopo l'aumento del ritmo mi è arrivata una botta di caldo. Resta comunque un Mondiale da sogno per me ma so che devo lavorare ancora tanto per migliorare". "E' stata una gara tirata fin dall'inizio - le parole invece di Rachele Bruni - Sono comunque contenta perché dalle Olimpiadi, a parte due gare di Coppa Len, non ho più gareggiato. Ho cambiato vita, sono andata in Brasile ad allenarmi, non è il mio risultato e sto lavorando per tornare fra le migliori".