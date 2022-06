Gli azzurri in gara giovedì 30 giugno

Quattordicesima giornata giovedì giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Si chiude il programma del nuoto in acque libere con le 25 km. Nel pomeriggio tocca al Setterosa impegnato nella semifinale contro gli Usa. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv.