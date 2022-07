Gli azzurri in gara sabato 2 luglio

Penultima giornata sabato 2 luglio dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. In acqua il Setterosa nella finale per il bronzo contro l'Olanda; e Chiara Pellacani nella finale dal trampolino 3 metri. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv.