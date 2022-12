Mondiali vasca corta: Paltrinieri primo nei 1500. Staffetta, oro e record

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prima Paltrinieri, poi la staffetta 4X100. L'italia del nuoto fa segnare una giornata straordinaria ai Mondiali di Melbourne. L'atleta azzurro si laurea campione del mondo nei 1500 stile libero. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon vince la staffetta 4X100 stile libero, con tanto di nuovo record mondiale in 3'02"75. A completare il podio Australia (argento) e Stati Uniti (bronzo). Paltrinieri, grande favorito alla vigilia, bissa in questo modo il successo ottenuto otto anni fa a Doha. Paltrinieri si impone in 14'16"88, sconfiggendo il francese Joly e il norvegese Christiansen e diventa il primo atleta italiano a vincere due ori individuali ai Mondiali in vasca corta. La gara, disputata all'Acquatic Centre Albert Park, ha visto il carpigiano assoluto protagonista: Paltrinieri ha infatti dominato la gara sin dalle prime battute, conquistando un fantastico bis iridato dopo il successo ottenuto quest'estate in vasca lunga a Budapest.