Mondiali vasca corta, Martinenghi argento nei 100 rana

MELBOURNE (Australia) - Medaglia d'argento per Nicola Martinenghi ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. L'atleta azzurro ha chiuso i 100 metri rana in 56''07, piazzandosi alle spalle dello statunitense Nic Fink, che si aggiudica la medaglia d'oro. Il varesino è stato protagonista di una gara in crescendo. Al terzo posto il britannico Adam Peaty. Sesta posizione per l'altro azzurro in finale, Simone Cerasuolo, che ferma il tempo in 56"99.