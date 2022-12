Altre due medaglie per l'Italia ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Stavolta sono arrivate dai 50 rana maschili, dove Nicolò Martinenghi ha conquistato l'argento in 25"42 e Simone Cerasuolo il bronzo in 25"68. I due azzurri hanno chiuso alle spalle dell'oro e titolo iridato, con il record dei campionati (25"38), dello statunitense Nic Fink.