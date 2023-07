Mondiali Fukuoka, trionfo Wellbrock nella 10 km. Quinto Paltrinieri

FUKUOKA (GIAPPONE) - Florian Wellbrock si laurea campione del mondo nella 10 km di nuoto in acque libere per la seconda volta in carriera. Il 25enne di Brema, medaglia d'oro nella stessa categoria a Tokyo 2020, si è imposto nella gara disputata a Fukuoka, in Giappone, davanti all'ungherese Kristof Rasovszky e al connazionale Oliver Klemet con il tempo di 1h50'40".