Mondiali Fukuoka, Cerruti e Ruggiero d'argento nel nuoto artistico

FUKUOKA (GIAPPONE) - Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero conquistano l'argento nel duo tecnico del nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka. Si tratta della prima medaglia per l'Italia alla rassegna in corso in Giappone. Con la loro Fenice convincono tutte le giurie e ottengono 263.0334 punti, di cui 165.6334 per gli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l'acrobatico iniziale) e 97.4000 per l'impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione).