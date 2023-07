Mondiali nuoto, Paltrinieri e Acerenza argento e bronzo nella 5km fondo

FUKUOKA (Giappone) - Due medaglie per gli azzurri nella 5 km di fondo ai Mondiali di nuoto in corso in Giappone. Si tratta di quella d'argento per Gregorio Paltrinieri e quella di bronzo per Domenico Acerenza: a prendersi l'oro è stato invece il tedesco Florian Wellbrock, che due giorni fa aveva conquistato il primo posto anche nella 10 km. Quarto gradino per l'altro tedesco, Oliver Klemet.