Mondiali, tuffi: Pellacani 5ª dai tre metri. Bertocchi chiude 12ª

FUKUOKA (GIAPPONE) - Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi chiudono rispettivamente al quinto e dodicesimo posto la finale di tuffi dai tre metri , che fa calare il sipario sulla penultima giornata dei Mondiali di Fukuoka alla Prefectual Pool . La 20enne romana, allenata da Tommaso Marconi , si esibisce sempre al di sopra della sufficienza chiudendo con 308.15. Dodicesimo posto per la 28enne meneghina allenata da Oscar Bertone che, al rientro dai tre metri dopo tre anni di stop per alcuni guai alla schiena, conclude con 269.15. La coppia, che ha conquistato la medaglia di bronzo nel sincro , ha già staccato il pass per Parigi 2024 anche per la gara individuale. Chiara Pellacani tornerà in vasca per i tuffi misti, specialità tre metri, con l'azzurro Matteo Santoro : i due, 12 mesi fa, avevano chiuso con la medaglia di bronzo la loro avventura agli Europei di Roma .

Mondiali, Tuffi da tre metri: Chen d'oro

La gara se la aggiudica la cinese Yiwen Chen: la campionessa classe 1999 ha chiuso la gara con 359.50, davanti alla connazionale Yani Chang (341.50) e la canadese Pamela Ware con 332.00.

Le dichiarazioni di Pellacani e Bertocchi

"Sono stanca ma felicissima - è il commento a caldo di Chiara Pellacani nel post gara -. Ho sbagliato solo l'avanti con un avvitamento e perso dei punti che comunque non mi sarebbero serviti per salire sul podio. Domani ho il mixed con Matteo e sono sicura che come sempre faremo bene; poi qualche giorno di meritato riposo". Reduce dai problemi alla schiena che l'hanno tenuta fuori dalle gare dei tre metri per tre anni, Elena Bertocchi ammette di essere "soddisfatta così perché non credevo di poter disputare una finale mondiale da 3 metri dopo tre anni di stop. Ho ottenuto il massimo e cioè il pass olimpico, non pensavo neanche di arrivarci alla vigilia. Chiudo un mondiale bellissimo per me. Sono orgogliosa di quanto ho fatto".