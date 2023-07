Mondiali Fukuoka, nuoto artistico: l'Italia chiude sesta nel libero a squadre

Un'esibizione da primo posto, che però alla fine è scivolata in sesta posizione. L'Italia del nuoto artistico non riesce ad andare a medaglia ai Mondiali di Fukuoka e chiude la finale del libero a squadre, fuori dalla Top 5. Le azzurre, Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli (il capitano), purtroppo chiudono il programma con un punteggio complessivo di 244.1174, che le aveva portate in vetta alla classifica provvisoria. Prima posizione e medaglia d'oro per la Cina, con 329.1687 punti, argento per il Giappone, a quota 317.8085 punti, e infine bronzo per l'Ucraina, alla prima medaglia in questa rassegna iridata con 256.241 punti.