Mondiali di nuoto, flop Paltrinieri negli 800 stile: "Fatica immane"

FUKUOKA (GIAPPONE) - Gara da incubo per G regorio Paltrinieri che nella finale degli 800 mt stile libero chiude all' ultimo posto . L'azzurro non riesce mai a tnere il passo gara degli avversari, si stacca in avvio senza mai dare segnali di ripresa. Medaglia d'oro per il tunisimo Hafnaoui, argento per l'australiano Samuel Short, bronzo per l'americano Bobby Fink.

Le parole di Paltrinieri

Il vicecampione olimpico e primatista europeo ha commentato a caldo la propria prestazione: "Non ne avevo proprio - afferma - avevo paura mancasse allenamento e si è visto. Il mare ti permette di sopperire, ma la piscina no. Sapevo di aver tirato ieri, avevo dato tutto in batteria. Oggi non ne avevo, completamente. Gli altri sono andati forte. E' stata una fatica dal primo 50, mi sono buttato già stanco. Peccato, sapevo dei problemi ma non pensavo di pagare così tanto lo sforzo di ieri. Gli altri sono andati forte, per me già dai primi 50 è stata una fatica immane. Non è una condizione ideale per gareggiare - ha spiegato il nuotatore carpigiano - peccato, sapevo dei problemi che c'erano, pensavo di risolverla un po' meglio e invece lo sforzo di ieri l'ho pagato tantissimo. Era difficile lottare contro avversità così grosse, in mare avevo iniziato male, mi ero reso conto delle mie condizioni, ma in piscina giochetti del genere non li puoi fare. O ne hai, o non ne hai. Ripeto, sono deluso dal tempo che ho fatto. I 1500 come si affrontano? Non saprei, credo di aver patito questa batteria finale ravvicinata in condizioni di poco allenamento. Proverò ad entrare un'altra volta in finale ma le energie sono risicate. Ho poca coperta da tirare per coprire tutti i buchi. Mi dispiace, non sono rassegnato. Vista la condizione lotto con le forze che ho e anzi, sono contento di essere entrato in finale".

Delusione Martinenghi: solo quinto nei 50 rana

Una gara non esaltante neanche per Nicolò Martinenghi che nella finale dei 50 metri rana chiude al quinto posto con il tempo di 26''84. "Mi sentivo molto pesante - sottolinea il nuotatore azzurro - non so da cosa sia dipeso. Avevo fatto molto bene le qualificazioni, mi dispiace, ma oggi non ero in giornata anche se il podio era alla portata. HO ancora la staffetta mista da fare e un oro da difendere: ora penso solo a questo. Quest'anno non sono mai stato molto veloce, parlerò con il tecnico e capiremo cosa è successo". Oro per il cinese Qin, medaglia d'argento per lo statunitense Fink, bronzo all'altro cinese Sun.