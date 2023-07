Mondiali di nuoto, il Setterosa vince il bronzo: battuta l’Australia per 16-14

FUKUOKA (Giappone) - Il Setterosa conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di Fukuoka. Nella finale per il terzo posto, le Azzurre dominano l'Australia vincendo per 16-14. Il successo è stato più netto rispetto al punteggio, lo scarto di due reti non rende pienamente giustizia alla prestazione delle pallanuotiste italiane che hanno tenuto in mano la gara per tutto l’arco dell’incontro. Roberta Bianconi è stata eletta come miglior giocatrice della partita: sei gol e una prestazione superlativa per l’attaccante.