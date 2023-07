Mondiali di nuoto, Quadarella solo quarta negli 800. Ceccon in finale

FUKUOKA (GIAPPONE) - Nulla da fare per Simona Quadarella , che si deve accontentare del quarto posto negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto di Fukuoka . L'azzurra lotta e chiude con un ottimo 8:16.46, ma chiudono davanti a lei la cinese Li Bingjie (argento) e l'australiana Ariarne Titmus (bronzo). Medaglia d'oro per una straordinaria Katie Ledecky . L'americana fa una gara in solitaria , vincendo il titolo con il tempo di 8:08.87.

Ceccon in finale nel dorso

Intanto Thomas Ceccon si è qualificato per la finale dei 50 metri dorso maschili. Per l'azzurro quinto tempo complessivo nelle semifinali, dopo aver chiuso la prima batteria in terza posizione, nuotando in 24"57. Il migliore delle semifinali è stato l'americano Justin Ress, con il tempo di 24"35.

Italia solo quinta nella staffetta mista

Si chiude con un quinto posto la staffetta mista stile libero dell'Italia. Miressi, Ceccon, Cocconcelli e Morini chiudono con il tempo di 3’24″53. Oro e record del mondo per l'Australia, che chiude in 3’18″83.