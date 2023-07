Pilato, bronzo mondiale e lacrime: si prende il podio nei 50 rana

FUKUOKA (GIAPPONE) - È medaglia di bronzo per Benedetta Pilato nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka . L'azzurra lotta e chiude con un ottimo terzo posto in 30″04 dietro la statunitense King ed una straordinaria Ruta Meilutyte , che conquista l'oro e il record del mondo in 29"16, strappandolo proprio all'azzurra, dopo averla eguagliata proprio ieri in semifinale. Quinta l'altra italiana Anita Bottazzo con 30″11.

Pilato, gioia e lacrime nel post-gara

Gioia e lacrime per Benedetta Pilato nell'intervista post-gara: "Mi spiace perché col tempo di ieri sarei arrivata seconda. Dopo un anno così va bene. Questo risultato mi dà speranza. Tutti hanno detto un Mondiale sottotono, l’anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, riusciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo. Me l’aspettavo ma 29″1 è un tempo da uomo. Mi allenerò per l’anno prossimo. Un po’ di magone c’è, perché è la fine di un capitolo per me, l’anno prossimo cambio tutto e questo mi serviva. Sono stati anni fantastici con Vito D’Onghia. Gliela dedico, è la nostra ultima gara assieme dopo 13 anni”.

Ceccon solo quinto nei 50 dorso

Si chiude invece con un deludente quinto posto l'avventura di Thomas Ceccon nei 50 dorso. Per l'azzurro tempo di 24″58, lontano dallo statunitense Hunter Armstrong, che con 24″05 vince la medaglia d'oro. Argento per lo statunitense Ress con 24″24, bronzo per il cinese Xu con 24″50. "Mi sento di dire che sono contento - le parole di Ceccon a RaiSport dopo la gara - avevo degli obiettivi e li ho raggiunti. Forse, in questi 50 dorso mi è mancato qualcosa nel finale. Credo che la cosa si spiega col fatto che sono partito forte e quindi mi è mancata la mia solita progressione. C'è stato qualche errore, forse nella staffetta, ma complessivamente sono soddisfatto. Come Italia dobbiamo lavorare. Ci sono piccoli dettagli tecnici e di squadra sui quali lavorare".



Franceschi sesta nei 400 misti

Delusione anche per Sara Franceschi, che chiude sesta nei 400 misti. Oro per McIntosh, seguita da Grimes e Forrester. Con questa gara si chiude il Mondiale dell'Italia.