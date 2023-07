Scintille tra Ceccon e Martinenghi: la stoccata dopo la staffetta maschile

L'impegno oltre le Olimpiadi 2024

"Ho sentito Nicolò “Tete” Martinenghi dire che manca magari un po’ di voglia e determinazione - commenta il campione del mondo dei 50 farfalla - questo secondo me non vale solo per lui, ma un po’ per tutta la squadra. Veniamo da due anni fantastici, è difficile ripetersi e qualcuno ha un po’ rallentato per poi dare il massimo l’anno prossimo alle Olimpiadi. È sbagliato fare così, anche io punto alle Olimpiadi, ma sono venuto qua e ho fatto praticamente i miei migliori, tranne il dorso. Se si lavora tutto l’anno bene, poi nella gara internazionale si dovrebbe andare bene. A buon intenditor, poche parole… Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli sia tecnici che di squadra che vanno sicuramente migliorati".

Parole sincere ma dure che necessitano di chiarimenti faccia a faccia ma che aprono anche uno scenario un po’ diverso da quello dell’atmosfera idilliaca nel gruppo azzurro la cui ossatura è composta da atleti dell’ultima generazione. "Qualche passo falso lo fanno anche i campioni di altre nazioni, stavolta è toccato a noi - cerca di gettare acqua sul fuoco il ct Cesare Butini - ora i ragazzi dovranno prendere atto della situazione e capire che devono dare il massimo, anche se la mista arriva all’ultimo giorno con gare impegnative in concomitanza. Il grande campione si adatta alle avversità. È una lezione per il futuro".