Mondiali nuoto paralimpico, Grand'Italia! Campione per la terza volta consecutiva

L'orgoglio del presidente Pancalli

Ne ha ben donde, Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico, quando esalta un exploit davvero fantastico: "L''impresa è stata leggendaria. Non ci sono altre parole per definire il successo della nazionale italiana di nuoto paralimpico ai Mondiali. I numeri sono da capogiro e fanno guardare sempre più al nuoto paralimpico azzurro come un modello da seguire. Sono passati due anni dalle 39 medaglie conquistate alle Paralimpiadi di Tokyo e questo gruppo dimostra di essere ancora più forte e coeso. Voglio fare i miei complimenti a tutte le atlete e gli atleti che hanno partecipato alla spedizione e ringraziarli uno per uno per le emozioni che ci hanno regalato. Congratulazioni inoltre al direttore tecnico Riccardo Vernole, a tutti i tecnici della nazionale, al Presidente della FINP Roberto Valori e a tutta la Federazione per l'eccellente lavoro svolto. Grazie infine alla Rai per la straordinaria copertura televisiva dell'evento che ha consentito a tanti appassionati di sport di seguire le gare dall'Italia. Sono profondamente orgoglioso di questo gruppo che dà prestigio e lustro a tutto il nostro movimento e che è in grado, oltre le vittorie, di esprimere grandi valori e messaggi di speranza e umanità".

Simone Barlaam mattatore a Manchester

Fra i protagonisti della spedizione, il mattatore è stato Simone Barlaam, che ha vinto sei medaglie d’oro nella categoria cS9, con un record mondiale (5 individuali e la staffetta 4x100 mista, ultima gara dei campionati). Strepitosi anche Stefano Raimondi, nella categoria S10: 5 ori e 1 argento; Carlotta Gilli, al rientro nelle gare internazionali dopo un delicato intervento: 3 ori e 1 argento. E ancora: le doppiette iridate di Monica Boggioni, Alberto Amodeo, Federico Bicelli e Antonio Fantin. Comprensibilmente euforico il direttore tecnico della Nazionale, Riccardo Vernole: "Questa è l’Italia che vince grazie all’impegno, alla preparazione, a un gruppo di campioni eccezionali e al grande lavoro di squadra di tutti". Felicità e orgoglio anche nelle parole del presidente della Federnuoto paralimpica, Roberto Valori: "La soddisfazione è enorme. La nostra è una grande famiglia, un gruppo strepitoso che ringrazio, dal primo all’ultimo dei suoi componenti: i ragazzi, i tecnici, gli psicologi dello sport, i fisioterapisti, le squadre, chi ha lavorato dietro le quinte e anche chi ha fatto il tifo da casa. L'abbiamo sentito forte grazie alle dirette di Raisport e ai tanti messaggi di affetto sui social". A poco più di un anno dalla XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi (28 agosto-8 settembre), le prospettive del nuoto azzurro sono entusiasmanti.