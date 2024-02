Mondiali nuoto, splendido argento dell'Italia nella staffetta 4x100 stile libero

DOHA (QATAR) - Festeggia l' Italia del nuoto in vasca che conquista la prima medaglia ai Mondiali di Doha in Qatar. Argento per la staffetta maschile 4x100 stile libero composta da Alessandro Miressi , Lorenzo Zazzeri , Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo .

Cina oro, bronzo per gli Usa

Gli azzurri hanno conquistato l'argento in 3'12"08, alle spalle della Cina, oro in 3'11"08, e davanti agli Stati Uniti, bronzo in 3'12"29. A sorpresa il cinese Pan Zhanle impegnato in prima frazione ha stabilito il nuovo record del mondo dei 100 stile libero in 46"80.