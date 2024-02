Quadarella e le parole sulla Roma che emozionano dopo l'oro Mondiale

Simona Quadarella è una grande tifosa della Roma. E' spesso all'Olimpico e per questo, come si vede dal video inviato dalla Federazione italiana nuoto, subito dopo aver vinto il Mondiale di Doha nei 1500 stile libero, ha voluto pensare ai colori giallorossi: "Grazie a tutti i romanisti che oggi hanno tifato per me. Un saluto d'oro da Doha". Sicuramente, visto che la Roma è molto attenta a queste cose, nelle prossime settimane, Simona tornerà all'Olimpico e magari, insieme al suo allenatore Christian Minotti, anche lui tifoso della Roma, sarà invitata dalla società allo stadio.