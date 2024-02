Italia show: tris di medaglie con Paltrinieri, Martinenghi e Razzetti

DOHA (Qatar) - Tris di medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Doha. Gregorio Paltrinieri ha vinto il bronzo nella finale degli 800 stile libero, piazzandosi alle spalle di Daniel Wiffen (oro) e Elijah Winnington (argento) e chiudendo con il tempo di 7'42"98. "Peccato perché ero vicino al secondo posto, ma ora sono alla ricerca di emozioni vere e quando disputo gare del genere mi emoziono sempre tantissimo. La corsia laterale ormai è un must per me, a Budapest mi ha regalato l'oro nei 1500. Peccato perché ero vicino all'argento ma ho fatto fatica nell'ultimo cento . Ma le medaglie vanno e vengono, in palio c'è molto di più. Oggi cercavo una bella sensazione, come se fosse la prima volta ed è arrivata", ha commentato Paltrinieri alla Rai.

Argento storico per Razzetti

Alberto Razzetti ha conquistato uno storico argento nei 200 farfalla. All'Aspire Dome di Doha l'azzurro ha chiuso con il crono di 1'54"65 tenendo testa al giapponese Tomoru Honda, oro in 1'53"88. Bronzo per l'austriaco Martin Espenberger in 1'55"16. Una medaglia storica che rappresenta il primo podio di sempre per l'Italia in questa gara al Mondiale e il primo podio mondiale per l'azzurro.

Bis Martinenghi, altro argento

Dopo l'argento nei 100 Nicolò Martinenghi si piazza secondo anche nei 50 rana. L'azzurro ha nuotato in 26"39, battuto solo dall'australiano Sam Williamson, che l'ha preceduto per appena sette centesimi. Bronzo allo statunitense Nic Fink (26"49). Simone Cerasuolo, l'altro azzurro impegnato in finale, si è piazzato sesto in 26"93.