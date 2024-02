Mondiali nuoto, la staffetta 4x200 stile libero stacca il pass per le Olimpiadi

DOHA (QATAR) - Un altro capolavoro azzurro quello della staffetta 4x200 stile libero che si qualifica per la finale dei Mondiali di nuoto di Doha e allo stesso tempo stacca anche il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi del 2024 .

Italia terza, vince la Cina davanti alla Corea del Sud

Il debuttante Alessandro Ragaini (1'47"65), Stefano Di Cola (1'47"15), Marco De Tullio (1'47"66) e il primatista italiano Filippo Megli (1'46"04) nuotano in 7'08"48 che vale il terzo tempo e soprattutto certifica la qualificazione ai Giochi di Parigi della staffetta. Il miglior crono è della Cina in 7'06"93, seguita dalla soprendente Corea del Sud in 7'07"61.