Quadarella pazzesca: altro oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto

DOHA (QATAR) - Storico bis per la nuotatrice azzurra Simona Quadarella, che dopo aver vinto nei giorni scorsi l'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di Nuoto di Doah, in Qatar, ha trionfato anche negli 800 stile libero conquistando un altro oro iridato. La 25enne romana ha chiuso la sua gara nel tempo di 8'17″44 (che le vale anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024), battendo di un soffio la tedesca Isabel Gose (8'17″53), argento. Terzo posto e medaglia di bronzo per la neozelandese Erika Fairweather (8'22″26).