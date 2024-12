Mondiali nuoto, trionfo Italia: medaglia d'oro per la 4x50 sl mista

Arriva finalmente la prima medaglia d'oro dell'Italia ai Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta . Nel quarto giorno di semifinali e finali alla Duna Arena di Budapest arriva il trionfo della 4×50 stile libero mista composta da Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis e che ha chiuso in 1:28.50. Per la 4x50 stile libero mista azzurra si tratta della prima storica medaglia .

Trionfo Italia: oro nella 4x50 mista

Dopo Leonardo Deplano in 20"80, Alessandro Miressi in 21"01 e Silvia Di Pietro in 23"35, l'Italia si trovava al terzo posto. Nel finale arriva la grande rimonta della 18enne Sara Curtis, che chiude in 23"34 e riesce a chiudere davanti a Canada e Polonia. "Ci siamo divertiti; sapevamo che ci giocavamo qualcosa di importante. Siamo riusciti a mantenere i nervi saldi e ce la godiamo. Questa potrebbe essere l'ultima mia apparizione internazionale e quindi sono particolarmente contenta di aver vinto la medaglia d'oro", le parole Di Pietro dopo il trionfo.