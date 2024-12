Nuoto, Mondiali in vasca corta: altra finale per Razzetti, record per la 4x200 stile donne

BUDAPEST (UNGHERIA) - Nuovo record italiano e pass per la finale ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest per la staffetta 4x200 stile libero femminile , che ha frantumato il precedente primato nazionale di 7'43"18 nuotato da Margherita Panziera, Erika Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella esattamente sei anni fa ai mondiali di Hangzhou

Mondiali, record italiano e finale per la 4x200 stile donne

La giovane Italia composta da Sofia Morini, Giulia D'Innocenzo, Matilde Biagiotti e Anna Maria Mascolo (21,2 anni di media), ha chiuso le batterie col terzo tempo in 7'41"46, dando la sensazione di poter limare qualcosa in vista della finale che metterà in palio le medaglie.

Razzetti vola in finale nei 200 farfalla a Budapest

Alberto Razzetti ha ottenuto l'accesso alla finale dei 200 farfalla chiudendo la propria batteria al comando (1'49"44), a meno di quattro decimi dal suo record italiano. "Bisognava andar forte e non fare calcoli - ha commentato l'argento nei 200 misti, che fu oro ad Abu Dhabi 2021 ed è argento europeo in carica -. In finale la musica sarà diversa e mi aspetto una bella lotta soprattutto con il diciannovenne canadese Ilya Kharun che ha conquistato due bronzi olimpici nei 100 e 200 farfalla a Parigi. Io mi sento bene e proverò a ripetermi".