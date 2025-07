Mondiali di nuoto, Paltrinieri da urlo: medaglia d'argento nella 10 km di fondo

Paltrinieri: "Sono contento ma mi aspetto un'organizzazione migliore"

"Era una gara difficilissima, io preferisco il caldo al freddo, ma questo era tanto caldo - le prime parole di Paltrinieri dopo l'argento -. Secondo me quasi era 30-31 gradi, ma poi c'era un pezzo in fondo dove l'acqua era più ferma e si accumulava un caldo che sembrava 35 gradi. Una gara tostissima, talmente tanto che mentre la facevo rimpiangevo l'acqua fredda degli europei di Stari Grad di un mese fa. Ho tenuto un po' di energia per l'ultimo giro, poi ho gestito anche la seconda posizione ed ho chiuso forte. Quindi, bella gestione e sono molto contento. Una gara perfetta. Quest'anno mi sono dedicato solo a questo. Volevo venire qua e fare bene le gare di fondo. L'anno scorso avevo sofferto per aver fatto una gara bruttissima a Parigi sulla Senna, ma sapevo che non era il mio valore". E simile alla gara sulla Senna il problema delle acque: "C'è un momento in cui inizi un po' a dubitare di tutto. Siamo tutti abbastanza scossi da questa situazione perché non andrebbe gestita così. Io mi aspetto un'organizzazione migliore da parte di World Aquatics. Noi ieri sera siamo andati a letto non sapendo se oggi avremmo gareggiato o no. Io ci sono passato sopra ed ho dormito, ma chiaramente vai a letto con un'insicurezza che non si addisce a un campionato del mondo".