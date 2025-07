Mondiali, le parole di Paltrinieri

"C'è crisi d'argento a Sentosa, ce lo siamo preso tutto noi - racconta il campione delle Fiamme Oro - sapevamo di essere in lotta per qualcosa di importante, siamo forti e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Le strategie diverse alla fine non cambiano molto i valori, la Germania era la squadra da battere e non ci siamo riusciti. Ho perso lo scontro diretto di medaglie con la Tadeucci, ma va bene così - conclude Paltrinieri - peccato per il dito e per la vasca, ma sarebbe stato duro restare per altre due settimane con una routine cui non siamo abituati”.

Taddeucci, la sorpresa dei Mondiali

Un poker d'argento per la reginetta di Sentosa Ginevra Taddeucci che si porta a casa quattro medaglie dopo un Mondiale da incorniciare. "Speravo di fare un po' meglio in quest’ultima gara, però il distacco era questo: ho affrontato tre maschi tra i più forti al mondo tra cui Olivier e Klemet, era veramente difficile reggere il loro ritmo. Termina un mondiale stupendo: sono felicissima”.