Settebello ko ai quarti di finale mondiali: la Grecia vince 17-11. Ora la sfida per il quinto posto

SINGAPORE - Il Settebello allenato da Sandro Campagna perde inaspettatamente contro la Grecia e dice addio ai sogni di gloria. Niente semifinale per gli azzurri che ora dovranno battersi per un modesto quinto posto. La debacle ha dimensioni significative , gli ellenici si impongono con il punteggio di 17-11 evidenziando un divario clamoroso con la squadra italiana.

Italia-Grecia, la partita

Una sconfitta pesante e inaspettata, condizionata da un’espulsione per gioco violento di Iocchi Gratta nel primo parziale. E così, la Grecia conquista la semifinale dei Mondiali di Singapore estromettendo la formazione azzurra. L’inferiorità numerica condiziona il primo parziale in cui i greci chiudono con un vantaggio di 6-1. A quel punto gli ellenici restano sulla linea di galleggiamento e trovano altri tre gol nel secondo parziale (3-1). A metà strada la partita è già compromessa, l’Italia riesce a limitare i danni nel terzo quarto (4-4) chiudendo con un acuto minimo (5-4) che serve a poco.

Il ct Campagna non cerca alibi: “Abbiamo sbagliato partita”

Il ct della Nazionale Italiana di pallanuoto commenta la sconfitta rimediata contro la Grecia che ha estromesso gli azzurri dalle semifinali dei Mondiali di Singapore. ”Abbiamo sbagliato partita - ammette il tecnico dell’Italia Sandro Campagna - chiediamo scusa ad appassionati e telespettatori perché si aspettavano un Settebello diverso. L'impegno non è mancato, ma non è stato sufficiente. La Grecia ha giocato la partita perfetta, noi invece ce la siamo incasinati. Siamo andati a finire 9-1; comunque ci credevo perché abbiamo le caratteristiche per piazzare un break di 4/5-0, avremmo potuto mettergli pressione e provare a riaprirla. Anche il loro portiere è stato bravo e li ha salvati in alcuni momenti che potevano girare la partita. Bisogna ammettere che l'avversario è stato superiore. Il percorso di questa squadra è appena cominciato, dobbiamo continuare a lavorare”.