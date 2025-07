Nuoto, sorpresa Benedetta Pilato: cambia di nuovo tutto, ecco dove si trasferirà

ROMA - I contatti andavano avanti da un po’, d’altra parte la famiglia è la stessa (l’Aniene) e un cambio di guida tecnica rientra nell’ordine delle cose soprattutto nello sport moderno: Benny Pilato dopo il Mondiale lascerà Torino per far base a Roma e allenarsi con Mirko Nozzolino, particolarmente a suo agio con i velocisti. Prova ne sia la carriera praticamente senza fine di Silvia Di Pietro, 32 anni, convocata per Singapore. Benny, classe 2005, lascia Antonio Stata che l’ha comunque portata a sfiorare il podio olimpico nei 100 rana nella scorsa stagione: quarto posto e un centesimo dal bronzo e a sei dall’argento. Sotto la sua gestione Benny ha anche nuotato il record italiano a giugno del 2024 (1’05”44). Ora c’è comunque un Mondiale da onorare, dove Benny nuoterà una sola gara individuale: i 50 rana, che le hanno dato le prime medaglie della carriera e che dal 2028 saranno specialità olimpica.