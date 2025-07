Mondiali Singapore, nuoto artistico: Pelati e Ruggiero di bronzo nel doppio tecnico

Un battito che diventa arte: sul podio con grinta e poesia

Il tema della loro esibizione è il battito cardiaco: una routine potente e simbolica, in cui ogni movimento si fonde con il ritmo pulsante della vita. La musica è Intros 3 di Audiomachine, con la firma coreografica di Anastasia Ermakova. Un esercizio che vibra di emozione, precisione e sintonia, in cui i due atleti italiani hanno dimostrato ancora una volta il loro livello tecnico. Alle loro spalle finiscono i britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin (226.0899), che li avevano preceduti agli Europei. Davanti invece restano i soliti noti: gli spagnoli Luna Mireia Hernandez e Dennis Gonzalez Bon (230.4634), e i vincitori, i russi in gara sotto bandiera neutrale Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev, primi con 233.2100. Per Pelati appena diciottenne, è la seconda medaglia in questa rassegna dopo il bronzo nel singolo libero. Per Ruggiero, 25 anni, si tratta invece della seconda prestazione di spessore nella stessa giornata, dopo il brillante terzo posto nel preliminare del duet tecnico insieme a Enrica Piccoli. L'Italia si conferma tra le protagoniste della scena mondiale, con un gruppo giovane ma già maturo, capace di raccontare storie anche attraverso l'acqua. E il battito di qusto bronzo ne è la prova più viva.