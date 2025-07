Mondiali Singapore, nuoto artistico: splendido argento per Piccoli e Ruggiero nel duet free

Fantastica impresa di Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, che hanno chiuso al secondo posto la finale del duet free dei Mondiali di nuoto artistico, in scena a Singapore. Dopo i podi arrivati dal nuoto in acque libere ed il bronzo ottenuto dalla stessa Ruggiero nel doppio tecnico, in coppia con Pelati, ecco un argento prezioso per la specialità e tutto il movimento. Aspettando il primo