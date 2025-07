Retroscena Martinenghi e il mistero della squalifica, Matteo Giunta senza parole: "Mai visto..."

Una semifinale di grande livello (58”62) e un brivido che «mi ha tolto due anni di vita». Nicolò Martinenghi , oro a Parigi nei 100 rana, vola in finale ma all’improvviso scompare dall’ordine di arrivo . Squalificato . Il dt Butini e Matteo Giunta, che da quest’anno lo allena, piombano in sala Var (sì, c’è anche nel nuoto) e vengono accolti dal direttore della competizione, Mike Hanger: «Pensavamo ci fosse stato un colpo di gambe a delfino all’arrivo, ci siamo sbagliati». Martinenghi viene riammesso praticamente subito e il retroscena è paradossale: il Var, infatti, si attiva su segnalazione dei giudici, che hanno sì visto qualcosa di irregolare, ma hanno confuso la corsia. Una volta segnalata quella dell’azzurro e una volta che il Var certifica che Martinenghi non ha fatto niente di irregolare, la procedura finisce lì perché su altre corsie non ci sono state segnalazioni... Morale: uno dei finalisti ha dato un colpo di gambe a delfino all’arrivo ma non sappiamo chi . Di sicuro non è stato Martinenghi. Che trova anche il tempo per scusarsi per la reazione avuta alla notizia della squalifica, poi revocata: «Mi sono comportato male, mi dispiace, non avrei dovuto farlo. Sono qui per scusarmi. Così come credo che i giudici si scuseranno con me. Sbagliano tutti, l’importante è ammetterlo». Giunta ha sudato sette camicie: « Mai vista una cosa del genere ».

La finale sarà durissima: davanti a tutti c’è il cinese Qin (58”24) braccato però dai nostri, perché Martinenghi non è solo. In finale c’è Ludovico Viberti, sotto il muro dei 59” anche lui e in corsa per il podio. A dimostrazione della profondità del gruppo azzurro: avessero squalificato Martinenghi, avremmo avuto un altro italiano in finale con il secondo tempo. Viberti è giovane (2002) e se lima qualche particolare tecnico, come l’uscita dalla virata, si giocherà stabilmente medaglie importanti. Magari già da oggi.

Thomas Ceccon continua il suo Mondiale su tutti i fronti. Oggi doppio appuntamento: batterie dei 100 dorso al mattino (le 4 di notte in Italia), sera (l’ora di pranzo in Italia) con la la semifinale dei 100 dorso e la finale dei 50 farfalla, dove è entrato con il sesto tempo: «Ma ho gestito la situazione nelle ultime bracciate. Posso togliere tre decimi al tempo che ho nuotato». In realtà Ceccon può fare qualsiasi cosa, anche “controllare” una semifinale mondiale di una gara che dura poco più di 20 secondi.

Rivedremo anche Carlos D’Ambrosio, al debutto in una gara individuale: i 200 stile libero, che poi sarebbero la sua specialità, più dei 100. Sarà un bell’esame: da anni non abbiamo un azzurro ad altissimo livello in questa gara ma soprattutto D’Ambrosio viene da due turni di staffetta tirati al massimo e l’euforia della medaglia d’argento. Resettare non è facile, a maggior ragione per un ragazzo di appena 18 anni.