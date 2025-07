Federica Pellegrini e il post social dopo l'argento di Martinenghi: c'è di mezzo anche Matteo Giunta

SINGAPORE - Una medaglia da festeggiare, anche fuori dall’acqua. Federica Pellegrini sta seguendo in maniera appassionata - e interessata - i Mondiali di Nuoto in corso a Singapore. La Divina non si perde una gara, e coglie l’occasione per complimentarsi con Nicolò Martinenghi, medaglia d’argento nella finale dei 100 rana alle spalle del cinese Qin. Il campione olimpico - tesserato per il Circolo Canottieri Aniene - nuota in maniera eccellente, con un passaggio pazzesco in 26"90 nei primi 50 metri, e un ritorno altrettanto buono in 31"68.