Mondiali nuoto diretta: Quadarella, Ceccon, D'Ambrosio e Bottazzo, segui gli azzurri in finale live

L’Italia del nuoto ancora a caccia di medaglie nelle piscine di Singapore. Agli azzurri manca un oro, per adesso sono arrivati 8 argenti e 3 bronzi. In acqua oggi Quadarella, Ceccon, D’Ambrosio e Bottazzo. Tutti gli aggiornamenti.

13:19

Ai 250m Quadarella terza

Ledecky sta facendo un ritmo impressionante. L'americana sempre in testa, la nostra azzurra è terza. Difficile fare ancora calcoli...

13:14

Ora tocca alla Quadarella

Simona Quadarella in corsia 3 per la finale 1500 stile libero donne. A breve il via.

13:13

D'Ambrosio è sesto

Sesto posto per Carlos D’Ambrosio, che chiude in 1’45″27. L’azzurro ha dato tutto, recuperando terreno nel finale, ma il podio era ormai irraggiungibile. Vittoria per il rumeno Popovici in 1’43″53, seguito da Hobson (1’43″84) e dal giapponese Murasa (1’44″54). Ai piedi del podio Hwang e Sieradki.

13:00

Finale 200 stile libero, ci siamo

Ci siamo per la finale dei 200 stile libero uomini. D’Ambrosio ci prova.

12:54

Il segreto di Martinenghi

Dal virus intestinale alla medaglia. I segreti di Martinenghi? Qui tutti i dettagli.

12:27

Carlos D’Ambrosio il primo in acqua

Attesa per i 200 stile libero uomini, gran finale in programma alle 13:02 con Carlos D’Ambrosio. 18 anni, talento limpido che al collo ha già la medaglia d’argento della 4x100 stile libero. Vuole un altro successo.

12:15

Tuffo sincronizzato, azzurre quinte

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini arrivano quinte in finale dai 3 metri sincro. Comunque un buon risultato con la Pizzini al debutto mondiale in questa prova. Medaglie d’oro alle cinesi Chen Jia-Chen Yiwen.

12:00

Gli azzurri protagonisti

Tutti a caccia di medaglie. Ecco gli italiani in acqua oggi. Ore 13.02: 200 sl uomini (D'Ambrosio). Ore 13.12: 1500 sl donne (Quadarella). Ore 13.49: 100 dorso donne. Ore 13.58: 100 dorso uomini (Ceccon). Ore 14.40: 100 rana donne (Bottazzo).

Singapore