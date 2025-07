Il segreto di Martinenghi: cosa ha mangiato per essere in acqua dopo i problemi gastrointestinali

SINGAPORE - La medaglia d’ argento ottenuta da Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di Nuoto di Singapore stata un vero e proprio miracolo sportivo , ma gli sportivi italiani hanno avuto modo di rendersene conto soltanto alla fine della gara quando il diretto interessato ha raccontato la propria disavventura ai Mondiali di Nuoto. “Ho passato la notte in bagno, forse per una intossicazione - aveva confessato il nuotatore azzurro appena conclusa la gara - ero vuoto dentro, ma pieno di testa e nel cuore. Avevo pensato anche di dare forfait, ma l'orgoglio ha prevalso di rappresentare l'Italia e dare frutto al lavoro fatto con Matteo Giunta”.

Il segreto di Martinenghi

All’indomani del podio iridato, Nicolò Martinenghi è tornato sul virus che ha rischiato di escluderlo dalla finale dei 100 rana ai Mondiali di Singapore. In queste ultime ore il nuotatore azzurro ha scelto un’alimentazione insolita per recuperare dal virus e presentarsi nuovamente in vasca per le prossime gare. Martinenghi ha confessato di essersi alimentato negli ultimi due giorni esclusivamente con thè, pane e biscotti secchi.