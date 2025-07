Quadarella, doppia gioia ai Mondiali: messaggio dalla 'sua' Roma dopo l'argento nei 1500 stile libero

SINGAPORE - Uno strepitoso argento con record europeo (e italiano) in 15'31"79 ai Mondiali di nuoto a Singapore per Simona Quadarella, seconda nei 1500 stile libero dietro solo alla statunitense Katie Ledecky, oro in 15'26"44 (mentre il bronzo all'australiana Lani Pallister in 15'41"18, davanti alla cinese Li e alla francese Kirpichnikova).