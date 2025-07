Mondiali nuoto diretta: Razzetti, Burdisso e Cerasuolo, segui gli azzurri in finale

SINGAPORE - Quarta giornata di gare in vasca ai Mondiali di nuoto 2025 . Nello scenario della ' World Aquatics Championship Arena ' di Singapore , dopo gli argenti conquistati ieri (martedì 29 luglio) da Simona Quadarella nei 1500 sl femminile e Thomas Ceccon , nei 100 dorso maschili, la spedizione azzurra centra finalmente la conquista della prima medaglia d'oro nella rassegna iridata: il titolo arriva dai tuffi con Chiara Pellacani e Matteo Santoro che battono i cinesi Zilong Chen e Yajie Li e vincono la finale iridata del sincro misto trampolino tre metri. Il programma odierno non si ferma qui: fari puntati su Razzetti e Federico Burdisso , impegnati nella finale dei 200 farfalla maschili ( Alberto in vasca anche nella semifinale dei 200 misti) e su Simone Cerasuolo , all'ultimo atto dei 50 rana. Niente finale per Manuel Frigo nei 100 stile libero. Poi sarà il turno dell' Italia , protagonista della finalissima nella staffetta mista mixed 4×100. Segui la giornata di Singapore in diretta sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

13:36

Frigo, niente finale

Si ferma il sogno di Manuel Frigo, niente finale. Non scende sotto i 48''. Tempo buono, ma non basta: è settimo della propria semifinale con il tempo di 48.18, un decimo più lento della prova del mattino. Davanti tutti Chalmers in 47.36 (Australia).

13:31

Ci siamo per i 100 stile libero con Frigo

Frigo sarà impegnato nella prima semifinale. Nuota in corsia 7 per l'azzurro, affiancato dal coreano Hwang e il francese Fente-Damers. L'azzurro è reduce dal proprio record personale (48''08) centrato nelle batterie.

13:20

Tra poco Frigo tra i protagonisti

Alle 13:27 in vasca ci sarà Manuel Frigo per la semifinale dei 100 stile libero.

12:55

Mondiali tuffi a Singapore, il podio dei tre metri sincro misti: è oro Italia!

1. Italia (Chiara Pellacani - Matteo Santoro) 308.13, medaglia d'oro

2. Australia (Cassiel Rousseau e Maddison Keeney) 307.26, medaglia d'argento

3. Cina 305.70 (Zilong Chen e Yajie Li). medaglia di bronzo

12:46

+++ Oro Italia a Singapore nei 3m sincro misto: Pellacani e Santoro nella storia! +++

Chiara Pellacani e Matteo Santoro immensi! I due azzurri battono i cinesi Zilong Chen e Yajie Li, vincono la finale mondiale di tuffi nel sincro misto trampolino 3 metri ed entrano nella storia: per l'Italia è il quarto oro nei tuffi nella storia dei Mondiali di nuoto. Qui tutti i dettagli.

12:45

Frigo, semifinale e primato nei 100 sl

Passaggio in semifinale dei 100 stile libero con il primato personale per Manuel Frigo che nuota in 48"08. Eliminato invece Carlos D'Ambrosio, che non va oltre il 48"67 per il ventiseiesimo riscontro cronometrico. Giornata impegnativa per Alberto Razzetti che sarà impegnato prima nella finale dei 200 farfalla, insieme a Federico Burdisso, e quaranta minuti dopo nella semifinale dei 200 misti cui arriva con il settimo crono. Lontano dalla qualificazione il debuttante Massimiliano Matteazzi. Oltre alle finali di Razzetti e Burdisso nei 200 farfalla attesa per Simone Cerasuolo nei 50 rana.

12:42

4x100 mista mixed in finale con il miglior tempo

La 4x100 misti mista azzurra è riuscita, nella notte italiana, a staccare il pass per la finalissima ai mondiali di nuoto con il miglior tempo. La staffetta formata da Christian Bacico, Ludovico Blu Art Viberti, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis ha chiuso in 3'42"19, davanti a Olanda (3'42"56) e alla Cina campionessa olimpica (3'42"81). Clamorose le eliminazioni di Francia, bronzo olimpico e solo nona e Stati Uniti, argento ai Giochi, decimi.

12:35

Mondiali di nuoto, gli azzurri protagonisti

Occhi puntati sugli azzurri in gara oggi, mercoledì 30 luglio: Razzetti e Burdisso nella finale dei 200 farfalla maschili (Alberto è atteso anche dalla semifinale dei 200 misti), Simone Cerasuolo nell'ultimo atto dei 50 rana. Manuel Frigo (semifinale nei 200 sl) e la staffetta azzurra mista mixed 4x100 completano il programma odierno.

Gare e orari degli azzurri:

13:27, semifinali 100 stile libero uomini (Manuel Frigo)

13:52, finale 200 farfalla uomini (Alberto Razzetti, Federico Burdisso)

14:01, finale 50 rana uomini (Simone Cerasuolo)

14:30, semifinali 200 misti uomini (Alberto Razzetti)

14:43, finale 4×100 mista mixed (Italia, staffetta)

12:25

Mondiali di nuoto, il programma odierno

Il programma di oggi, mercoledì 30 luglio, ai Mondiali di nuoto di Singapore (orari italiani):

13:02, finale 800 stile libero uomini

13:18, finale 200 stile libero donne

13:27, semifinali 100 stile libero uomini

13:37, semifinali 50 dorso donne

13:52, finale 200 farfalla uomini

14:01, finale 50 rana uomini

14:13, semifinali 200 farfalla donne

14:30, semifinali 200 misti uomini

14:43, finale 4×100 mista mixed

12:15

Mondiali di Nuoto Singapore, dove seguire la quarta giornata in tv e streaming

La quarta giornata delle gare in vasca del Mondiale di nuoto 2025, in corso a Singapore, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport HD dalle 13:00 alle 13:30 e su Rai 2 dalle 13:30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Disponibile anche la diretta streaming su Rai Play, SkyGo, NOW.

Singapore