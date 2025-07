Mondiali di Nuoto, delusione Ceccon: eliminato dai 200 dorso

SINGAPORE - Non solo gloria ai Mondiali di Nuoto di Singapore. Ma anche tanta delusione. Questa volta la strategia di risparmiare energie non paga: Thomas Ceccon è stato estromesso dalla gara dei 200 dorso. Il nuotatore vicentino è il primo degli esclusi, e resta fuori per soli quattro centesimi. L’olimpionico di Pechino fin qui ha conquistato due medaglie d’argento (100 dorso e 4x100 stile libero) e una medaglia di bronzo nella gara dei 50 mt farfalla ottenendo anche il record italiano di specialità.