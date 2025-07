Mondiali nuoto, Sara Curtis in finale dei 100 stile libero: “Mi aspettavo anche meglio”

ROMA - Sara Curtis è in finale nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto a Singapore, con il crono di 53.39, quarto tempo della seconda semifinale (vinta da Mollie O'Callaghan) e settimo complessivo per l'ingresso in finale, in programma domani. Prima volta in assoluto che una nuotatrice azzurra va in finale dei 100 sl ai Mondiali. "Sono contenta, gareggiare di fianco a Mollie O'Callaghan è una grande emozione - ha detto Curtis a Sky Sport - Mi aspettavo un tempo migliore, ma riguarderò la gara per capire gli errori. Finale in corsia 1? Va bene qualsiasi corsia, fino a due anni fa non avrei immaginato di disputare una finale nei 100 stile".