Quadarella prima delle umane: record europeo negli 800 sl da leggenda

Il 2025 magico di Simona Quadarella si impreziosisce di un altro capitolo strepitoso. La campionessa romana ha firmato una super prestazione negli 800 sl ai Mondiali di Singapore, centrando la quarta posizione. “Prima delle umane”, come si dice in questi casi, dato la lotta per le medaglie era cosa a tre tra Katie Ledecky, Lani Pallister e Summer McIntosh. Appena dietro, Quadarella ha centrato il suo personale obiettivo, ovvero quello di migliorare il record europeo che resisteva