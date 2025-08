Mondiali nuoto diretta: segui Benedetta Pilato, Anita Bottazzi e gli altri azzurri in gara oggi

12:40

Staffetta azzurra in finale nella 4x100 mista maschile

In finale con ambizioni di medaglia la 4x100 mista maschile. Christian Bacico (53"34), Ludovico Blu Art Viberti (58"65), Federico Burdisso (50"69) e Manuel Frigo (47"72) sono i più veloci della terza batteria in 3'30"40 per il terzo tempo complessivo e all'ultimo atto potranno contare anche sull'apporto di Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi; davanti agli azzurri i vice campioni olimpici degli Stati Uniti in 3'29"65 e la Russia sotto bandiera neutrale in 3'30"05. Eliminazioni a sorpresa per la Cina - oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 - nona in 3'32"69 e l'Australia undicesima in 3'32"87. Lanciata la sfida per il podio sui cui l'Italia proverà a rimanere dopo il bronzo di Doha 2024.

12:30

Mondiali di nuoto, gli azzurri protagonisti

Fari puntati su Pilato e Bottazzi nei 50 rana femminili e sulla staffetta azzurra nei 4x100 misti maschili. Il programma nel dettaglio:

13:02, 50 dorso uomini (finale)

13:10, 50 rana donne (finale, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo)

13:18, 50 stile libero donne (finale)

13:31, 1500 stile libero uomini (finale)

13:59, 400 misti uomini (finale)

14:15, 400 misti donne (finale)

14:33, 4×100 mista uomini (finale, Italia)

14:49, 4×100 mista donne (finale)

12:20

Mondiali di nuoto, il programma odierno

La rassegna iridata in corso a Singapore, si chiude oggi - domenica 3 agosto - con le ultime gare. Ecco il programma completo:

12:10

Italia, a Singapore è record di finali raggiunte: il dato

La spedizione azzurra chiude il campionato mondiale di Singapore con il record di finali raggiunte, ben 25: 18 individuali e 7 con le staffette.

12:00

Mondiali di nuoto, ultima giornata a Singapore: dove vederla in tv e streaming

La giornata conclusiva dei Mondiali di nuoto di Singapore 2025 è in programma oggi, domenica 3 agosto, a partire dalle ore 13:00. Le gare saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Sport dalle 13:00 alle 13:30 e su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Gare fruibili anche in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW.

World Aquatics Championship Arena, Singapore