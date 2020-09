Gianluca Vacchi nella rete del padel: "Sono un giocatore accanito"

CAGLIARI - Anche l'influencer Gianluca Vacchi cade nella rete “virale” del padel. Ama così tanto questo sport che, a casa sua, ha fatto costruire due campi, di cui uno al coperto. Vacchi non nasconde al popolo dei social network la passione che lo travolge per questa disciplina. Il “tatuato”, rinunciando per qualche giorno alle sue danze accattivanti e ai suoi stunt in motocicletta, è volato da Bologna a Cagliari per assistere al World Padel Tour, la competizione mondiale in corso al Tennis Club di Cagliari.

Vacchi: "Il padel è coinvolgente"

Tra selfie e qualche Tik Tok, la star di Instagram, con oltre 17 milioni di follower, fa da personal supporter al suo amico Fernando Belasteguín, l’argentino numero 1 al mondo per 16 anni consecutivi. “E’ un campione e io faccio il tifo per lui - racconta in esclusiva al Corriere Gianluca Vacchi - in questi giorni è stato a casa mia, abbiamo giocato insieme nel mio campo da padel. Poi abbiamo preso insieme un volo e l’ho portato giù in Sardegna. Ora aspetto che vinca, perché per essere campioni ci vogliono gli attributi e lui ce li ha”. Un’amicizia che corre veloce come il padel, da sponda a sponda, lo sport che Vacchi ama più di tutti. “Sono un grandissimo fan di questa disciplina - spiega ancora - sono un giocatore accanito, gioco tutti i giorni. Qui ci sono campioni da tutto il mondo, ma tra qualche anno assisteremo a una vera e propria esplosione. È lo sport più social che esista, perché è coinvolgente, il più aggregante. Puoi praticarlo anche se non sai giocare. Bastano quattro amici e il divertimento è assicurato, ma è chiaro che per salire di livello serve tecnica e preparazione come solo i giocatori del WTP hanno. E sono merce rara”.