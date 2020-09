WPT Sardegna Open 2020: emozioni e talento nelle vittorie delle coppie Tapia-Belasteguin e Triay-Sainz

Si chiude la 1a edizione del WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel, in programma dal 6 al 13 settembre al Tennis Club Cagliari. La finale maschile ha visto il successo della collaudata coppia argentina *Agustin Tapia (ARG)-Fernando Belasteguin (ARG)* in soli 2 set (6-1/6-4), contro il giovane binomio iberico composto da Javi Ruiz (SPA) e Uri Botello (SPA). In campo femminile vittoria a sorpresa delle teste di serie n.5 del tabellone, *Gemma Triay (SPA)-Lucìa Sainz (SPA)* sulle favorite *Marta Marrero* (SPA)-*Paula Josemarìa* (SPA). Vittoria finale al 3° set (al tie-break) per complessive 2 ore e 42 minuti (6-0/6-7/7-6).

“Il WPT Sardegna Open 2020 è un premio straordinario ai tanti appassionati di Padel e un riconoscimento unico per la crescita che sta avendo in Italia. Gli atleti sono stati entusiasti della location. Nel contempo, l’evento è stato assolutamente straordinario, meraviglioso, riuscendo a regalare emozioni e un’attenzione mediatica in tutto il mondo. Penso soltanto, ad esempio, alle 60 ore di programmazione su Sky Sport Arena. E’ stato un vero e proprio successo. Il Padel ha il più alto trend di crescita tra gli sport nel mondo. Stiamo lavorando per farlo diventare disciplina olimpica e puntiamo a tornare di nuovo in Sardegna con un progetto di lungo respiro. Infine, ringrazio la Regione Sardegna, per il supporto strategico all’evento, così come la Federazione Italiana Tennis (nella persona del presidente Angelo Binaghi) per il grande lavoro che sta facendo (per lo sviluppo del Padel) nel nostro paese (oltre che in ambito internazionale). Un ulteriore e importante ringraziamento va al World Padel Tour per aver scelto il nostro paese e la Sardegna come location ideale. Siamo solo all’inizio di un cammino che ci porterà a far conoscere il Padel a un numero sempre maggiore di persone”, ha dichiarato *Luigi Carraro* (presidente della Federazione Internazionale di Padel).

“Il WPT Sardegna Open 2020 è una pietra miliare per lo sviluppo di questa disciplina nel nostro paese. Il nostro obiettivo era portare finalmente lo spettacolo del grande padel. Questo primo risultato l’abbiamo raggiunto in modo positivo. Adesso lavoreremo per allargare l’offerta di eventi collegandoci a più territori. Inoltre puntiamo ad essere di nuovo in Sardegna tra un anno, per confermare questa tappa come un appuntamento fisso del World Padel Tour”, ha dichiarato *Marco Gamberale* (presidente NSA Group e organizzatore del torneo).

Finale femminile WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel

Gemma Triay (SPA) - Lucìa Sainz (SPA) vs Marta Marrero (SPA)- Paula Josemarìa (SPA): 6-0/6-7/7-6

Finale maschile WPT Sardegna Open 2020 - presented by Enel

Agustin Tapia (ARG)-Fernando Belasteguin (ARG) vs Javi Ruiz (SPA) - Uri Botello (SPA): 6-1/6-4