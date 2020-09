L'annuncio dopo il boom del Sardegna Open: "Ci sarà un secondo torneo in Italia"

ROMA - Dopo il grande successo ottenuto in Sardegna, l'Italia è pronta ad ampliare il panorama del Padel nel nostro Paese, con un crescente boom di appassionati e nuovi tornei da organizzare. Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, è già proiettato verso il futuro del padel italiano: “L’Open di Cagliari farà la storia di questo sport in Italia, rimarrà nella memoria di tutti. Abbiamo dimostrato che il padel è ormai una realtà solida e strutturata in tutto il Paese ed è capace di aprirsi a un pubblico sempre maggiore. - ha dichiarato - L’organizzazione è stata poi capace di gestire una giornata con piogge esagerate. E con le 800 persone totali che hanno partecipato all’evento si è creato un indotto economico significativo per la città. Gli stranieri che hanno scoperto la Sardegna, presto ci torneranno in vacanza”. Carraro ha aggiunto: "Adesso l’obiettivo dichiarato è far diventare il padel una disciplina olimpica: da tempo si lavora al Cio e il 2024 non è poi così distante. Ma prima c’è un traguardo più vicino da raggiungere: “Nel 2021 vogliamo ripetere il Sardegna Open e aggiungere pure un nuovo torneo italiano”.

