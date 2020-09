Coppa dei Club TAP Air Portugal, al via le finali Regione Lazio

ROMA - Tutto in una mattinata: domani sabato - con inizio alle 9.30 - è il giorno della finale playoff della Coppa dei Club TAP Air Portugal, campionato amatoriale a squadre patrocinato dalla Regione Lazio, organizzato dal Settore Padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. A contendersi il titolo regionale (al termine di una fase a cui hanno preso parte 75 squadre e oltre 1.500 giocatori) saranno Colli Portuensi Bianca e TC Break Point Nettuno. Si giocherà sui tre campi indoor dell'Arena Green House Padel di Santa Maria delle Mole. Per motivi di sicurezza, avranno accesso soltanto i giocatori in lista e la finale sarà disputata a porte chiuse. Le finaliste rappresenteranno la Regione Lazio, insieme ai campioni uscenti del 2019 del Pink Padel Club, alle finali nazionali in programma il 10 e l'11 ottobre sempre all'Arena Green House Padel. E sempre sabato si giocherà anche la finale playout, tra Juvenia Red e Augustea Team B.