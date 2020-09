Palermo domina il Sicilia Padel Tour Summer

ROMA - Doveva essere solo un assaggio della prima edizione del Sicilia Padel Tour, rinviata al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, invece si è subito rivelata un grande successo. La versione “Summer” della kermesse di padel più attesa dell’Isola ha regalato sfide avvincenti e finali esaltanti, coinvolgendo oltre duecento coppie, per un totale di più di quattrocento atleti in gara. Numeri da capogiro per la manifestazione ideata, organizzata e diretta da Francesco Russo, che ha fatto tappa nelle nove province siciliane, registrando fin dall’inizio grande partecipazione ed entusiasmo. A dominare la scena la città di Palermo, che ha trionfato in entrambe le categorie, maschile e femminile. Tra gli uomini, a tenere alta l’attenzione è stata la super sfida finale con i catanesi, Cesare Favara e Dario Aversa, vinta 6-1/6-0 dai palermitani, Alberto Patania e Lorenzo Corvaia.

“Eravamo carichi - hanno spiegato i vincitori - volevamo vincere. Tra noi c’è una grande intesa, basta uno sguardo per capirci. Ci siamo impegnati particolarmente contro i nostri rivali di Catania, a cui vanno i nostri complimenti”. Tra le donne, sono state le palermitane, Giorgia Dragotta e Maria Lino, a salire sul gradino più alto del podio, battendo in finale, con un netto 6-1/6-1, Margherita Guerreri e Annamaria Baglieri, qualificatesi alla fase finale grazie al successo nella tappa di Siracusa. “Giochiamo insieme da molto tempo - hanno raccontato le vincitrici della competizione - questo è il terzo torneo che vinciamo in coppia. E prima ancora giocavamo insieme a tennis. È questo il nostro segreto, unito ad una certa esperienza. Sono cose che fanno la differenza”.

Dopo la fase preliminare che si è svolta nei singoli circoli che hanno aderito alla manifestazione, a fare da cornice al gran finale del Sicilia Padel Tour Summer, torneo amatoriale realizzato in collaborazione con l’ente di promozione sportiva MSP Italia e i circoli affiliati delle nove province siciliane, è stata la suggestiva location del Brucoli Village - Aeroviaggi. Immersa nel verde, a due passi dal mare, la struttura, dotata da quest’anno di campi di padel all’avanguardia, ha ospitato, con grande soddisfazione del suo direttore, Giampiero Marotta, il Master Finale della competizione: “Quest’anno abbiamo investito sul padel. Siamo stati i primi in Sicilia e forse anche in Italia - ha rivelato - a realizzare, come villaggio-vacanza, campi e strutture idonee a quello che secondo noi è lo sport del futuro”.

Il torneo, aperto esclusivamente ad amatori e tesserati FIT categoria 4 gruppo N.C. è stato un importante segnale di ripartenza del padel e dello sport in generale, dopo la brusca battuta d’arresto causata dalla pandemia, come ha più volte sottolineato il direttore della manifestazione, Francesco Russo: “Abbiamo voluto esserci, nonostante tutto, seppur in formato ridotto. E il risultato è stato straordinario. Oltre ogni aspettativa. Non mi stancherò mai di ringraziare i nostri sponsor, i partner e i circoli delle nove province dell’Isola che hanno sposato il progetto fin dall’inizio, restituendo a tutti quell’entusiasmo e quella carica che il momento storico che stiamo vivendo aveva inevitabilmente spazzato via”. Oltre ai premi messi in palio da partner e sponsor, il Sicilia Padel Tour ha regalato, ai quattro vincitori e a chi si è particolarmente distinto nel corso del torneo, l’accesso, in rappresentanza della Sicilia, alla finale nazionale della Coppa dei Club, in programma a Roma sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Doverosi ringraziamenti vanno al Responsabile Nazionale Padel di MSP Italia, Claudio Briganti, per la preziosa collaborazione; ad Aeroviaggi SpA, Premium Partner della manifestazione; a Comer Sud SpA, Official Partner della competizione; a Drop Shot, sponsor tecnico della kermesse, che ha fornito premi e materiale ai partecipanti; a Hesacore, che ha fornito premi e materiale sportivo; a Padel Manager, l’app ufficiale; a Padel Travel Costa del Sol, che ha fornito premi sconto, e al portale SiciliaPadel.it, che ha supportato il torneo in qualità di Media Partner.

Padel, l'annuncio: "Ci sarà un nuovo torneo in Italia"