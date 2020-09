La Pro Parma Padel Arena vince il Campionato Regionale Msp Emilia-Romagna

CESENATICO (Forlì-Cesena) - È la Pro Parma Padel Arena a vincere il Campionato Regionale Msp Italia Emilia-Romagna, Coppa dei Club 2020! Il Reggio Beach Games di Reggio Emilia parte fortissimo, aggiudicandosi i doppi maschile e femminile, poi il cambio di marcia ducale: Reggio accarezza il sogno, ma si ferma a due soli punti dal trionfo nell'incontro misto: lo vince invece Parma 10-8 al tie break, ristabilendo la parità e spianando la strada al successo che arriva nel decisivo match (sempre a coppie miste). Entrambe le squadre rappresenteranno comunque l'Emilia-Romagna alle finali nazionali di Coppa dei Club, in programma a Roma il 10 e 11 Ottobre presso il Green House Padel, ma Parma lo farà con lo scudetto regionale sul petto. Un padel di alto livello quello espresso da tutte e 4 le finaliste presenti al Circolo A. Godio di Cesenatico: Va al Red Padel Madonnina di Modena, opposta all'I-padel Ravenna 2, la finalina per il 3° e 4° posto, anch'essa prolungata fino alla quinta partita.